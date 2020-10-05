В Киеве пытались продать должности помощников нардепов от "Слуги народа" за $18 тысяч

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали якобы трудоустройство помощниками народных депутатов "Слуги народа".

Об этом 5 октября сообщили в пресс-центре СБУ. Задержаны два человека по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, они предлагали гражданину за $18 тысяч якобы трудоустроить его на должность помощника-консультанта народного депутата Украины.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения частей обусловленной суммы средств.

Во время осуществления очередного "транша" ($3 тыс.) мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В спецслужбе уточнили, что сейчас проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Мошенники продавали должности за $18 тысяч. Пресс-центр СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове силовики СБУ задержали двух мужчин, которые, прикрываясь "дружбой с президентом Зеленским", за миллион долларов пытались продать должность губернатора области.