В Киеве пытались продать должности помощников нардепов от "Слуги народа" за $18 тысяч
Мошенники представлялись доверенными лицами народного депутата Украины
Их задержали при получении транша в $3 тысячи
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали якобы трудоустройство помощниками народных депутатов "Слуги народа".
Об этом 5 октября сообщили в пресс-центре СБУ. Задержаны два человека по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, представляясь доверенными лицами народного депутата Украины, они предлагали гражданину за $18 тысяч якобы трудоустроить его на должность помощника-консультанта народного депутата Украины.
Правоохранители задокументировали несколько фактов получения частей обусловленной суммы средств.
Во время передачи очередного "транша" ($3 тыс.) мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
В спецслужбе уточнили, что сейчас проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове силовики СБУ задержали двух мужчин, которые, прикрываясь "дружбой с президентом Зеленским", за 1 миллион долларов пытались продать должность губернатора области.