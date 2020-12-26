В Киеве кавказцы устроили стрельбу с криками "Аллах Акбар": полиции не дал доехать пьяный водитель. Видео

В Киеве по улице Дмитрия Луценко днем, 26 декабря, была слышна стрельба и выкрики "Аллах Акбар".

Сообщение о выстрелах поступило на линию 102 от охраны. Когда на вызов прибыла полиция, оказалось, что стрельбу устроила компания граждан кавказского типа внешности, сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщается, мужчины праздновали некое событие и в итоге стали стрелять в воздух из травматического пистолета.

Именно по этому вызову ехал экипаж, один из автомобилей которого протаранил нетрезвый мужчина на Volkswagen Transporter, отмечает издание. Он двигался на красный свет светофора со стороны станции метро "Левобережная" в сторону Севастопольской площади, а его фары ближнего света были выключены.

От произошедшего столкновения автомобиль нарушителя отбросило на обочину к столбу. В результате аварии никто не пострадал. Тест на Драгер показал у водителя Volkswagen Transporter 1,5 промилле (максимально допустимый при вождении уровень не может превышать 0,2 промилле).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии водитель старого Ford Fiesta протаранил Lamborghini Aventador и сбежал с места аварии.