В Киеве попрощались с воином ОУН и узником советских лагерей Орестом Васкулом. Фото

В воскресенье, 13 июня, в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе попрощались с участником вооруженного подполья Организации украинских националистов Орестом Васкулом. Он умер 8 июня на 94-м году жизни.

Васкулу похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины и почетным караулом Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого. Об этом пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Попрощаться с защитником пришли политики, творческие деятели и обычные граждане. В частности, на похоронах присутствовали экс-министр образования Сергей Квит, бывший руководитель института Владимир Вятрович и другие.

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"Наш воин, наш защитник Орест Васкул служил в ОУН, достойно пережил плен, советские концлагеря и всегда оставался целостным человеком, при жизни немало сделал для Украины", – отметил представитель ОУН.

Васкулу похоронили рядом с могилой жены и сына в Ясногородке Киевской области, где он жил с 1968 года после возвращения из советского плена в Воркуте.

Родился 28 мая 1928 года в селе Серафинцы Городенковского района Ивано-Франковской области. Его отец – Петр Васкул, был поручителем Украинской Галицкой Армии, членом ОУН.

В 1943 году записался в Городенке в дивизию "Галичина", приписав себе три года и прошел медкомиссию.

Был участником вооруженного подполья ОУН во время Второй Мировой войны, многолетним узником советских концентрационных лагерей, руководителем Киевского краевого братства ветеранов ОУН и УПА с 1992 года.

В период 1995-2010 годы был членом Главного Провода ОУН (б) и в 1998-2005 годы – председателем Теренового Провода ОУН (б) в Украине.

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