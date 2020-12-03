В Киеве полицейские угрожали "пустить по кругу" сироту, выбивая показания, – адвокат

Сотрудники Святошинского отдела полиции в Киеве якобы выбивали показания и угрожали Кристине Антоновой, приговоренной к восьми годам тюрьмы за разбой. Сейчас рассматривается апелляция на решение суда первой инстанции.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор по адвокатской работе в Украинском Хельсинском союзе по права человека Олег Веремеенко, девушка уже 2,5 года находится в СИЗО.

Он рассказал, что Антонову задержали после того, как она в мае 2018 года вызвала скорую и полицию, обнаружив в бессознательном состоянии троих людей.

"Кристина со своего мобильного телефона вызвала скорую и полицию. До приезда медиков пыталась предоставлять первую медицинскую помощь трем молодым людям, а затем помогала врачам погрузить их в скорую. Затем приехала полиция и заподозрила девушку в краже мобильных телефонов, поскольку один из пострадавших сказал, что у него пропал телефон и личные вещи. Патрульные задержали девушку и доставили в Святошинское РОВД на Победы, 109", – отметил Веремеенко.

По его словам, адвоката не допускали к задержанной, а в отделении к ней применяли психологическое давление и требовали признаться в преступлении.

"Кристина утверждает, что ей угрожали "пустить по кругу" и другие аналогичные вещи говорили минимум двое сотрудников", – пишет адвокат.

Также задержанная отмечает, что ей в отделении подкинули таблетки. Однако бесплатный адвокат не подал заявление о "незаконном задержании", "нарушении прав" и "подбрасывании вещественных доказательств".

Спустя год девушке нашли другого защитника Дмитрия Мазурка. Несмотря на то, что он работал намного эффективнее, суд приговорил Антонову к 8 годам тюрьмы за разбой. На решение суда подана апелляция, которая сейчас находится на стадии рассмотрения. Следующее заседание назначено на 24 декабря.

Также Веремеенко объявил о сборе средств на залог в размере 43 тысяч гривен для Антоновой, поскольку девушка является сиротой и внести его некому.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении пяти сотрудников отделения полиции в Кагарлыке Киевской области по делу о пытках, похищении людей и изнасиловании.