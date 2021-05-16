В Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя якобы за то, что тот разговаривал по телефону. Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

Как сообщили в Facebook Патрульной полиции Киева, нарушителя преследовали правоохранители столицы, однако на требования остановиться он не реагировал. Мужчину догнали и задержали, обнаружив при нем предмет, похожий на пистолет.

"Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Напомним, ранее в Киеве водитель автомобиля Renault ранил из оружия коммунальщика, который проводил ремонт дороги. Мужчина начал конфликт, после чего произвел один выстрел в воздух, а второй в людей. Ранения получил один из мужчин. Затем преступник скрылся с места происшествия

В Харькове 30 апреля в очереди в заведение общественного питания состоялись конфликт и стрельба. В результате инцидента два человека были госпитализированы с травмами. Нападающего задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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