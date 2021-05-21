В Киеве отправили за решетку одного из самых влиятельных воров в законе 'Лашу Свана'. Фото

Вора в законе Лашу Джавачвлиани 21 мая отправили под стражу. В уголовных кругах он известен под кличкой "Лаша Сван".

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Решение об избрании меры пресечения 21 мая принял Печерский районный суд Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Его отправили под арест на 60 суток без права внесения залога. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

"Лашу Свана" подозревают в распространении преступного влияния в статусе вора в законе по части 3 статьи 255-1 Уголовного кодекса.

Напомним, что его и еще одного влиятельного вора в законе Сергея Олейника ("Умка") задержали во время спецоперации 20 мая, которая готовилась в течение года.

Оба они числятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. "Умка" также попал в базу "Миротворца" за "сознательное участие в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и деструктивное влияние на органы местного самоуправления".

Указанные фигуранты, по данным правоохранителей, создавали незаконные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Были установлены ограничительные меры к 557 так называемым ворам в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.