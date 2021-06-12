В Киеве оператора канала Медведчука задержали с наркотиками. Фото и видео
В пятницу, 11 июня, в Киеве полиция задержала мужчину, который делал "закладки" с наркотиками. У него изъяли амфетамин, таблетки экстази, каннабис и ЛСД. Злоумышленником оказался Тарас Олийнык – он является оператором телеканала "Перший Незалежний", который связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Об этом передает Цензор.НЕТ. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, у мужчины обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника телеканала. По словам задержанного, за одну "закладку" он получал 60 гривен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В результате мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент следователи начали уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
К слову, за сбыт наркотиков злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук покинул Офис генерального прокурора. Также он получил экземпляр подозрения в государственной измене. Кроме того, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали группу лиц за сбыт наркотиков на территории столицы и Одессы с "товаром" на 11 миллионов гривен.