В Киеве оператора канала Медведчука задержали с наркотиками. Фото и видео

София Ковнир
София Ковнир
Расследования
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В Киеве оператора канала Медведчука задержали с наркотиками. Фото и видео

В пятницу, 11 июня, в Киеве полиция задержала мужчину, который делал "закладки" с наркотиками. У него изъяли амфетамин, таблетки экстази, каннабис и ЛСД. Злоумышленником оказался Тарас Олийнык – он является оператором телеканала "Перший Незалежний", который связывают с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом передает Цензор.НЕТ. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, у мужчины обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника телеканала. По словам задержанного, за одну "закладку" он получал 60 гривен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В результате мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На данный момент следователи начали уголовное производство по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Видео дня
Злоумышленником оказался Тарас Олийнык – он является оператором телеканала "Перший Незалежний"
Злоумышленником оказался Тарас Олийнык
У задержанного изъяли наркотики
Злоумышленника задержали с наркотиками

К слову, за сбыт наркотиков злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы
В Киеве задержали мужчину с наркотиками
У мужчины обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника телеканала
Полиция изъяла наркотики у мужчины

Напомним, ранее нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук покинул Офис генерального прокурора. Также он получил экземпляр подозрения в государственной измене. Кроме того, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали группу лиц за сбыт наркотиков на территории столицы и Одессы с "товаром" на 11 миллионов гривен.

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