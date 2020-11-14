В Киеве нашли убитой девушку: полиция просит помощи в опознании
Убийство произошло 13 ноября в районе Свято-Троицкого монастыря
Личность погибшей правоохранители пока не установили
Летом на этом же месте пытались изнасиловать молодую женщину
Правоохранители просят опознать убитую девушку, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили 13 ноября на территории Голосеевского леса возле дома №60/3 по ул. Ягодной.
Приметы и описание одежды потерпевшей сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Никаких украшений у нее не обнаружено.
Погибшей на вид 25–40 лет, рост около 165–175 см. Среднего телосложения, лицо овальное, темно-русые волосы до плеч, нос прямой, губы тонкие, брови дугообразные, подбородок прямой.
Передние верхние зубы имеют дефект – щербинку. Уши со следами проколов, ногти на руках не накрашены, руки неухоженные.
Была одета в:
черную матерчатую куртку на пуговицах со светло-серым искусственным мехом на воротнике и рукавах;
белое (ближе к молочному) короткое платье с воротничком;
белый шарф;
телесные колготки плотностью 40 ден;
бюстгальтер цвета хамелеон, размер 1,5–2, объем груди примерно 75 см;
черное нижнее белье "бикини" в сеточку с цветочным узором.
Обута в черные сапоги-ботфорты на каблуке без замков (верх изготовлен из замши, основа – из кожзаменителя).
При себе у потерпевшей была золотистая косметичка с косметикой.
Если вам известна личность убитой или имеются любые сведения о преступнике, просим сообщить об этом в ГУНП Киева по тел. дежурной части: 067-624-82-45; 044 -279-66-00 или 102.
Осторожно! Жесткий кадр, 18+
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Голосеевском районе Киева обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти. Убийство произошло в парке возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь).