В Киеве мошенники от имени Офиса генпрокурора вымогали взятку в $500 тысяч

Два жителя Киева, ссылаясь на личные связи с руководством Офиса генерального прокурора Украины, вымогали взятку в размере $500 тысяч у представителей иностранной компании.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Правоохранители задержали злоумышленников.

Киевляне пообещали бизнесменам активизировать расследование уголовного производства, в котором их предприятие является потерпевшей стороной.

Также они заверили, что посодействуют в возмещении причиненного ущерба и привлечении виновных к ответственности.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что заявления злоумышленников о личных связях с прокурорами не соответствовало действительности.

Подозреваемых задержали сотрудники ГБР при получении первой части взятки в размере $250 тысяч.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала в Виннице преступную группу, которая вымогала у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен. Одним из задержанных оказался экс-сотрудник милиции, который представлялся советником президента Зеленского.