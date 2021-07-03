По Киеву гоняют пьяные водители, пешеходов сбивают даже на тротуарах. Сводка ДТП за июнь

Согласно данным Патрульной полиции Киева, в столице с 1 по 30 июня правоохранители остановили практически 1,1 тысячи водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, было составлено более 22 тысяч административных материалов по фактам нарушения правил дорожного движения.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных ДТП в Киеве за прошлый месяц (фото и видео 18+).

В Шевченковском районе Киева 12 июня желание водителя такси сэкономить пару минут стало причиной смертельной аварии. Автомобиль Hyundai, пересекая несколько полос движения и пытаясь выехать с крайнего правого ряда на поворот в сторону улицы Симона Петлюры, не пропустил мотоцикл BMW.

Сила удара была такова, что водитель двухколесного транспорта отлетел в сторону практически на 10 метров. Несмотря на усилия врачей, мотоциклист скончался в машине скорой помощи.

По факту смертельной аварии было открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

В Дарницком районе столицы попытка пересечь оживленную дорогу в неположенном месте закончилась гибелью двух людей. 18 июня на проспекте Николая Бажана, между станциями метро "Вырлица" и "Харьковская", мужчина и женщина, перебегая 8 полос, попали под колеса грузовика.

К сожалению, от полученных травм пострадавшие скончались на месте аварии – медики только констатировали их смерть.

Отмечалось, что неподалеку от места аварии находится подземный пешеходный переход. Почему погибшие не воспользовались им, не известно. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство.

В Голосеевском районе Киева 22 июня на пересечении улиц Васильковской и Ломоносова, произошла авария с участием двух автомобилей.

По словам водителя Audi, он двигался навстречу Skoda, водитель которой пытался развернуться и не предоставил ему преимущество. От удара последнюю отбросило на тротуар, где машина сбила двух людей.

Пострадавших пешеходов и водителя Skoda госпитализировали в медучреждение. Причины и обстоятельства аварий установят правоохранители. По факту ДТП открыто уголовное производство.

В Дарницком районе столицы 29 июня на улице Архитектора Вербицкого произошла авария с участием автомобиля Toyota. Возле ТРЦ New Way легковушка сбила женщину и ребенка 2006 года рождения.

В результате аварии оба пешехода были госпитализированы в медучреждение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

30 июля в Днепровском районе Киева на улице Курнатовского, напротив детской поликлиники, произошла авария с участием маршрутного автобуса.

Предварительно, водитель транспорта, двигаясь в сторону улицы Николая Кибальчича, не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил электроопору.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что в результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе, ребенок.

"Травмы разной степени тяжести получили шесть женщин в возрасте от 19 до 73 лет, а также 7-летний мальчик", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что по факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Напомним, в Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 тыс. грн штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.