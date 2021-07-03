По Киеву гоняют пьяные водители, пешеходов сбивают даже на тротуарах. Сводка ДТП за июнь

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
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В Киеве не уменьшается количество ДТП

Согласно данным Патрульной полиции Киева, в столице с 1 по 30 июня правоохранители остановили практически 1,1 тысячи водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Кроме того, было составлено более 22 тысяч административных материалов по фактам нарушения правил дорожного движения.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных ДТП в Киеве за прошлый месяц (фото и видео 18+).

Такси спровоцировало смертельную аварию

В Шевченковском районе Киева 12 июня желание водителя такси сэкономить пару минут стало причиной смертельной аварии. Автомобиль Hyundai, пересекая несколько полос движения и пытаясь выехать с крайнего правого ряда на поворот в сторону улицы Симона Петлюры, не пропустил мотоцикл BMW.

Сила удара была такова, что водитель двухколесного транспорта отлетел в сторону практически на 10 метров. Несмотря на усилия врачей, мотоциклист скончался в машине скорой помощи.

Мотоциклист на скорости въехал в такси.

По факту смертельной аварии было открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Погибли под колесами многотонного грузовика

В Дарницком районе столицы попытка пересечь оживленную дорогу в неположенном месте закончилась гибелью двух людей. 18 июня на проспекте Николая Бажана, между станциями метро "Вырлица" и "Харьковская", мужчина и женщина, перебегая 8 полос, попали под колеса грузовика.

Фура задавила мужчину и женщину.

К сожалению, от полученных травм пострадавшие скончались на месте аварии – медики только констатировали их смерть.

Отмечалось, что неподалеку от места аварии находится подземный пешеходный переход. Почему погибшие не воспользовались им, не известно. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство.

Легковушка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В Голосеевском районе Киева 22 июня на пересечении улиц Васильковской и Ломоносова, произошла авария с участием двух автомобилей.

Пострадавших пешеходов и водителя госпитализировали.

По словам водителя Audi, он двигался навстречу Skoda, водитель которой пытался развернуться и не предоставил ему преимущество. От удара последнюю отбросило на тротуар, где машина сбила двух людей.

Поврежденная Skoda.

Пострадавших пешеходов и водителя Skoda госпитализировали в медучреждение. Причины и обстоятельства аварий установят правоохранители. По факту ДТП открыто уголовное производство.

От удара одну из машин отбросило на пешеходов.
Toyota сбила женщину с ребенком

В Дарницком районе столицы 29 июня на улице Архитектора Вербицкого произошла авария с участием автомобиля Toyota. Возле ТРЦ New Way легковушка сбила женщину и ребенка 2006 года рождения.

ДТП в Киеве возле ТРЦ
В Киеве машина сбила двух пешеходов
В ДТП пострадали двое людей

В результате аварии оба пешехода были госпитализированы в медучреждение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Маршрутка на скорости протаранила столб

30 июля в Днепровском районе Киева на улице Курнатовского, напротив детской поликлиники, произошла авария с участием маршрутного автобуса.

Предварительно, водитель транспорта, двигаясь в сторону улицы Николая Кибальчича, не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил электроопору.

Маршрутное такси влетело в столб

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что в результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе, ребенок.

"Травмы разной степени тяжести получили шесть женщин в возрасте от 19 до 73 лет, а также 7-летний мальчик", – рассказал наш собеседник.

Повреждения на маршрутке

Он добавил, что по факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Полиция выясняет детали инцидента

Напомним, в Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 тыс. грн штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.

Статистика нарушений в столице в июне.
Статистика нарушений в столице в июне.
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