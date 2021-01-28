В Киеве инвесторы ЖК "Варшавский" потребовали от Молчановой вернуть их деньги. Фото и видео

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Расследования
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В Киеве инвесторы ЖК 'Варшавский' потребовали от Молчановой вернуть их деньги. Фото и видео

Возле здания Киевской городской государственной администрации 28 января состоялся митинг инвесторов ЖК "Варшавский", "Варшавский Плюс" и "Варшавский 2" с требованием вернуть им деньги или жилье.

Участники акции скандировали "Молчанова, верни нам наши деньги!", "Молчанова, верни наше жилье!". Речь идет о владелице застройщика указанных жилых комплексов StolitsaGrouр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Митинг инвесторов ЖК "Варшавский" возле КГГА.

По словам инвесторов, о том, что строительство приостановлено, они узнали из СМИ. При этом, отмечают они, Stolitsa Group продолжает активно продавать квартиры в недостроенных домах.

"Мы пришли сюда, чтобы обратить внимание местной власти на то, что застройщики ЖК "Варшавский" – мошенники. Я, и много сотен киевлян, вложили деньги в квартиры и уже много месяцев, как мы должны были жить в своем жилье, но нам никто ничего не объясняет. Из СМИ мы узнали, что остановилось строительство и квартир никаких не будет. Действительно, сейчас на строительных площадках ничего не происходит. Мы пришли сюда, чтобы нам кто-то ответил", – рассказал один из инвесторов.

Инвесторы ЖК "Варшавский" потребовали вернуть им деньги.

Мужчина добавил, что ответственность за строительство несет руководитель Stolitsa Group Влада Молчанова. Он подчеркнул, что демонстранты хотят справедливости, потому что все они продолжают арендовать жилье и тратить свои деньги, хотя уже должны были заселяться в свои квартиры.

(Видео – Telegram "Киев сейчас")

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что руководитель StolitsaGrouр Влада Молчанова пыталась рейдерским способом захватить киевский рынок "Столичный".

В январе 2021 года антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции Украины поставила точку в вопросе претензий компании "Спецбуд-Монолит", которую связывают с застройщиками Молчановой и Раймондасом Туменасом. Комиссия пришла к выводу, что инициированное представителями этой компании внесение изменений в реестр права собственности на один из павильонов рынка и последующая "перепродажа" этого объекта – незаконны.

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