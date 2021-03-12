В киберполиции рассказали, как зарабатывают на 'группах смерти' для детей

Кураторы "групп смерти" в соцсетях ищут уязвимых подростков, склоняют их к суициду, а затем продают эти аккаунты.

Главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Украины Роман Сочка 11 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" продемонстрировал запись с одной из задержанных – девочкой-подростком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она пояснила, что аккаунт ей был нужен для продажи, а детям она якобы хотела "помочь улучшить отношения с родителями".

При этому сумму, которую ей заплатили за группу, задержанная не уточнила.

На вопрос о том, знает ли она, что поступала неправомерно, куратор ответила утвердительно.

"Проанализировав технику, обнаруженную у этого ребенка, тексты, которые она писала другим участникам групп, могу утверждать, что она давала им задания делать порезы. Искать таких же участников, у которых есть проблемы с родителями. Говорит, что, дойдя до последнего задания, они освободятся от страданий на земле", – подчеркнул Сочка.

Он добавил, что участие детей в таких группах прежде всего объясняется отсутствием родительского внимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберполиция поймала двух девочек-подростков в Киеве и Кривом Роге, которые были кураторами "групп смерти".