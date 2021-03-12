В Карпатах прекратили поиски пропавшего в феврале туриста

На Закарпатье спасатели прекратили поиски туриста-киевлянина, который пропал в районе горы Гемба в середине февраля.

Как пишет УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области Наталья Батыр. Она отметила, что решение о завершении поисково-спасательной приняли 5 марта.

"По действующему законодательству активная поисково-спасательная фаза длится трое суток, в дальнейшем она продлевается до семи суток. После этого может продолжаться по решению руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы продолжали поиски", – уточнила Батыр.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что они затянулись почти на месяц, но не дали никаких результатов. Ведь по итогу не были обнаружены ни следы лыжника, ни фрагменты его одежды или снаряжения. Именно поэтому поиски решили остановить.

По словам Батыр, такой длительной операции по спасению заблудившегося туриста на Закарпатье еще никогда не проводили. Кроме того, она была достаточно масштабной – к ней привлекли восемь горных поисково-спасательных отделений ГСЧС на Закарпатье, во Львовской области, включая второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС города Дрогобыч, лесников, волонтеров.

Помимо того, территорию мониторили с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС.

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