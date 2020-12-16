В Канаде усомнились, что самолет МАУ в Иране был сбит по ошибке

Власти Канады сомневаются в том, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит в Иране в результате человеческой ошибки.

Как сообщает CBC, об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. В то же время дипломат не назвал других возможных версий трагедии, подчеркнув, что сначала нужно разобраться со многими нюансами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы должны дать процессу идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты. Я считаю, это вызывает много вопросов", – отметил Шампань.

Также глава МИД Канады добавил, что Иран до сих пор не поделился с канадской экспертной группой данными, которые прольют свет на выяснение реальных причин катастрофы. Впрочем, по словам Шампаня, его страна приложит все усилия, чтобы в Тегеране таки обеспечили прозрачное расследование.

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