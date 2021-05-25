В Кагарлыке после переатестации уволили только 1 полицейского: Геращенко объяснил, почему

В Кагарлыцком райотделе полиции на Киевщине, которое год назад "прославилось" из-за скандала с изнасилованием копами женщины, после переаттестации большинство полицейских остались на своих должностях. Ее прошли 30 правоохранителей из 38.

В частности, шесть из них получили повышение, а одного уволили. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко в эфире "Радио НВ".

"Переаттестация – это не наказание, а проверка служебных знаний, того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие", – пояснил он.

По его словам, всего на момент преступления в Кагарлыке работало 43 полицейских, тестирование должны были пройти 38, поскольку одного уволили ранее, трое находились в декретном отпуске, а один отсутствовал из-за временной нетрудоспособности.

В Обуховском районном отделе полиции, добавил Геращенко, после переаттестации был освобожден пяти правоохранителей.

Он отметил, что в Украине в течение года к уголовной ответственности привлекаются 400-450 полицейских. При этом подчеркнул, что за год уровень насилия в полиции снизился.

Напомним: по результатам служебного расследования в Кагарлыцком отделения полиции уволили 10 сотрудников. Глава НПУ Игорь Клименко заявил, что после скандала с изнасилованием там также полностью убрали подразделение криминальной полиции. В частности, было принято решение о внесении этого участка в Обуховское отделение.

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