В Кагарлыке после переатестации уволили только 1 полицейского: Геращенко объяснил, почему
В Кагарлыцком райотделе полиции на Киевщине, которое год назад "прославилось" из-за скандала с изнасилованием копами женщины, после переаттестации большинство полицейских остались на своих должностях. Ее прошли 30 правоохранителей из 38.
В частности, шесть из них получили повышение, а одного уволили. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко в эфире "Радио НВ".
"Переаттестация – это не наказание, а проверка служебных знаний, того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие", – пояснил он.
По его словам, всего на момент преступления в Кагарлыке работало 43 полицейских, тестирование должны были пройти 38, поскольку одного уволили ранее, трое находились в декретном отпуске, а один отсутствовал из-за временной нетрудоспособности.
В Обуховском районном отделе полиции, добавил Геращенко, после переаттестации был освобожден пяти правоохранителей.
Он отметил, что в Украине в течение года к уголовной ответственности привлекаются 400-450 полицейских. При этом подчеркнул, что за год уровень насилия в полиции снизился.
Напомним: по результатам служебного расследования в Кагарлыцком отделения полиции уволили 10 сотрудников. Глава НПУ Игорь Клименко заявил, что после скандала с изнасилованием там также полностью убрали подразделение криминальной полиции. В частности, было принято решение о внесении этого участка в Обуховское отделение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае 2020 года двух сотрудников Кагарлsцкого отделения полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Начальник ГУ Нацполиции Киевщины Андрей Небытов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании за время службы не сделали ничего полезного.
В итоге этих полицейских арестовали. А в начале июля по подозрению в пытках жителей Кагарлыка задержали еще двух оперуполномоченных – Ярослава Леваднюка и Евгения Трохименко. 27 октября Голосеевский районный суд Киева освободил Леваднюк из-под стражи.