В Кабмине окончательно озвучили причины катастрофы Ан-26

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине произошла из-за совпадения шести опасных факторов, пяти причин, способствовавших ей, и трех основных, которые предрешили сценарий трагедии.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский, отметив, что все данные будут переданы правоохранителям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Опасные факторы

Первый опасный фактор, который и спровоцировал событие, приведшее в дальнейшем к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 системы управления левого двигателя. Это привело к возникновению особой ситуации.

После установки горизонтального полета экипажем не было выровнено тягу левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором.

Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку, положение 38 градусов было третьим опасным фактором.

Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения, попытки как можно скорее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы было четвертым опасным фактором.

"Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации. Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, что существенно ухудшило условия полета", – объяснил Уруский.

Следовательно, на борту самолета возникла аварийная ситуация, а неустранение скольжения стало шестым опасным фактором, который обусловил переход в 20:44:32 аварийной ситуации в катастрофическую. В 20:44:49 на скорости 100 км/ч с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов самолет столкнулся с землей.

"Перегрузка в центре масс самолета в момент удара составляла 12 единиц. Потеря скорости на предпосадочной прямой, которая привела к сваливанию самолета с последующим столкновением с землей", – сказал вице-премьер.

Причины катастрофы, которые способствовали ее возникновению

Во время выполнения взлетов конвейером из-за быстротечности ситуации экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить взлет.

Отказ системы ПРТ-24 левого двигателя в условиях непредвиденного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейером.

Общепринятая в части практика постоянного увеличения установленного количества и смешивания экипажей курсантов-штурманов и пилотов на борту самолета.

Нарушение плановой таблицы полетов, пребывание в 6 полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей.

Непрекращение полетов, нарушения руководителя полетов на аэродроме, руководителя зоны посадки и помощника руководителя полетов.

Главные причины катастрофы

Отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц ХНУПС.

Системные нарушения правил выполнения полетов.

Недостаточно профессиональная подготовка экипажа по действиям в особых ситуациях с осуществлением всестороннего анализа характера локальной отказа авиационной техники с моделированием правильных и слаженных действий для предотвращения перерастания особой ситуации в катастрофическую.

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