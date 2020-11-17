В кабинете главы ГФС в Харьковской области начали обыск по делу о взятке – СМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины начали следственные действия в кабинете начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области Николая Костенко.

Об этом сообщило Depo.Харьков со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

В сообщении сказано, что следственные действия в кабинете главы ГФС проводят сотрудники центрального аппарата СБУ.

По информации издания, дело касается получения неправомерной выгоды сотрудниками фискальной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали при получении взятки начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.