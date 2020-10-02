В кабине пилотов Ан-26 находились не совсем те люди, которые должны были там находиться, – Забродский

На борту самолета Ан-26, который попал в авиакатастрофу под Чугуевом, должно было находиться меньшее количество курсантов.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" генерал-лейтенант Михаил Забродский в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 2 октября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, говорить о том, что стало причиной катастрофы самолета, можно будет только после того, как все записи самописцев будут расшифрованы и проанализированы, а события смоделированы.

"Но уже сейчас есть очень много вопросов к организации полетов, именно этих учебно-тренировочных полетов, один из которых в тот день осуществлял этот самолет. Начиная с того, что на борту находилось несколько большее количество людей, чем должно находиться. И в кабине пилотов находились не совсем те люди, которые должны были там находиться", – сказал Забродский.

Он не стал дальше развивать эту тему, сославшись на тайну следствия. Однако пояснил, почему на борту должно было быть меньше курсантов.

"На шесть курсантов должен находиться один штурман-инструктор. По информации, которая сейчас есть, на борту таких штурманов-инструкторов было двое. Два раза по шесть это 12. А летала группа в 20 человек", - сказал нардеп.

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