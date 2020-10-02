В кабине пилотов Ан-26 находились не совсем те люди, которые должны были там находиться, – Забродский
На борту самолета Ан-26, который попал в авиакатастрофу под Чугуевом, должно было находиться меньшее количество курсантов.
Об этом заявил народный депутат Украины от "Европейской солидарности" генерал-лейтенант Михаил Забродский в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 2 октября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, говорить о том, что стало причиной катастрофы самолета, можно будет только после того, как все записи самописцев будут расшифрованы и проанализированы, а события смоделированы.
"Но уже сейчас есть очень много вопросов к организации полетов, именно этих учебно-тренировочных полетов, один из которых в тот день осуществлял этот самолет. Начиная с того, что на борту находилось несколько большее количество людей, чем должно находиться. И в кабине пилотов находились не совсем те люди, которые должны были там находиться", – сказал Забродский.
Он не стал дальше развивать эту тему, сославшись на тайну следствия. Однако пояснил, почему на борту должно было быть меньше курсантов.
"На шесть курсантов должен находиться один штурман-инструктор. По информации, которая сейчас есть, на борту таких штурманов-инструкторов было двое. Два раза по шесть это 12. А летала группа в 20 человек", - сказал нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
На месте крушения самолета соорудили импровизированный мемориал.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе самолета Ан-26. Он поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.