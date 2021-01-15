В Израиле начали расследование возможной контрабанды вакцины от COVID-19 в Украину

Полиция Израиля начала расследование возможной контрабанды вакцины от коронавируса (COVID-19) в Украину.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил на брифинге глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Ешайху Салмон. Он выразил уверенность, что результаты расследования станут известны в ближайшее время.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", – сказал представитель Минздрава.

По его словам, делать прививки за деньги неэтично. "Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", – подчеркнул Салмон.

Он отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.

Напомним, издание OBOZREVATEL, которое раскрыло схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива, в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинации "избранных".

Данные о том, что высокопоставленные украинские политики и чиновники якобы уже тайно получили прививки от COVID-19 в Украине, обнародовал председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Михаил Бродский.

По его информации, 29 или 30 декабря в Украину тайно была завезена партия вакцины Pfizer, первые инъекции которой могли сделать премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель медицинского комитета в Верховной Раде Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

Украинский бенифициары тайной вакцинации Бродский назвал нардепа Радуцкого и скандального российско-украинского предпринимателя Павла Фукса.

Контрабанду в Украину вакцины от коронавируса могла организовать израильская компания TLV, которая специализируется на медицинском туризме.

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