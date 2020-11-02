В Ивано-Франковске произошла перестрелка: много раненых

Виктория Довгань Расследования 07:01, 2.11.2020 Обновлено: 08:03, 2.11.2020

Вечером 1 ноября на улице Ивана Пулюя в Ивано-Франковске трое мужчин устроили между собой перестрелку. В результате все они получили ранения и были задержаны.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в Facebook, конфликт начался около 20:40 с того, что неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. Впрочем у одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападающего (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На месте преступления в Ивано-Франковске полиция нашла оружие.
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На место ЧП в Ивано-Франковске прибыла полиция.
Facebook пресс-службы полиции Ивано-Франковска

"Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – отметили правоохранители.

Кроме того, они уточнили, что около 20:30 патрульные также получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, из пистолета. Пострадавшую госпитализировали, а следователи устанавливают причастность злоумышленника, который открыл огонь на улице Пулюя, и к этому событию.

Место, где произошла стрельба в Ивано-Франковске.
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В результате стрельбы в Ивано-Франковске были ранены все ее трое участников.
Facebook пресс-службы полиции Ивано-Франковская
Еще на одной улице Ивано-Франковска ранили девушку.
Galka

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 1 ноября в Харькове произошло убийство в ресторане Biani Champagneria. Туда зашел мужчина в возрасте примерно 35-40 лет и начал стрелять. Посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть.

  • По предварительной информации, убит – Руслан Смирнов, якобы охранник внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева. Впрочем нардеп опроверг, что знаком с ним.

  • Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный на погибшего мужчину.

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