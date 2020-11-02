В Ивано-Франковске произошла перестрелка: много раненых
Вечером 1 ноября на улице Ивана Пулюя в Ивано-Франковске трое мужчин устроили между собой перестрелку. В результате все они получили ранения и были задержаны.
Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в Facebook, конфликт начался около 20:40 с того, что неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. Впрочем у одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападающего (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – отметили правоохранители.
Кроме того, они уточнили, что около 20:30 патрульные также получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, из пистолета. Пострадавшую госпитализировали, а следователи устанавливают причастность злоумышленника, который открыл огонь на улице Пулюя, и к этому событию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 1 ноября в Харькове произошло убийство в ресторане Biani Champagneria. Туда зашел мужчина в возрасте примерно 35-40 лет и начал стрелять. Посетители ресторана забили стрелка бутылками насмерть.
По предварительной информации, убит – Руслан Смирнов, якобы охранник внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева. Впрочем нардеп опроверг, что знаком с ним.
Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный на погибшего мужчину.