В Ивано-Франковске BMW обстреляли из гранатомета. Фото

В Ивано-Франковске вечером во вторник, 11 мая, неизвестные обстреляли автомобиль BMW X5 из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщили очевидцы происшествия в Telegram-чате местного канала Frankivsk 112 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ЧП произошло около полуночи возле торгового центра River Park в микрорайоне Пасечная. На фото видно, что машина значительно пострадала. В передней двери со стороны водителя видно большое отверстие от снаряда. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

На снимках с места происшествия также видна хвостовая часть от гранаты РПГ. Отмечается, что выстрел был совершен с близкого расстояния.

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