В Ивано-Франковске 13-летняя девочка упала из окна многоэтажки

В Ивано-Франковске 13-летняя девочка упала из окна на четвертом этаже. Ее госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям в воскресенье, 23 мая, около 21:00, передает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"В Ивано-Франковске 13-летняя девушка травмировалась, упав с высоты четвертого этажа. Полиция устанавливает все обстоятельства", – уточнили правоохранители.

Отмечается, что после проверки будет дана правовая квалификация события. На месте правоохранители провели все необходимые следственные действия и выясняли детали этого инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье в детском садике "Эврика" произошло жуткое ЧП: из окна второго этажа выпал 4-летний ребенок. Мальчик находился в реанимации, но он в сознании.