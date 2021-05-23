В Италии захотели обжаловать оправдательный приговор воина НГУ Маркива

Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива. В ближайшее время ожидается рассмотрение дела в высшей судебной инстанции страны.

Об этом 22 мая сообщил один из его защитников, председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook. Речь идет о том же деле относительно якобы причастности воина НГУ к гибели итальянского фотографа и российского переводчика на Донбассе в 2014 году.

"Дело Маркива" еще не закончилась. Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана от Генеральной прокуратуры Милана и гражданских истцов (семьи Андреа Роккелли). В ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в Кассационном суде. Впереди – кассационный процесс и юридические баталии", – написал Городецкий.

Он отметил, что юридические моменты по "делу Маркива" всегда были далеко не главными. По его словам, на первом месте – "эмоциональный, политический, профессиональный и пропагандистский факторы".

Городецкий сообщил, что 24 мая 2021 года, в 17:00, в день и час гибели Роккелли, ассоциация "Articolo 21", которая занимается защитой прав журналистов, запланировала провести онлайн-мероприятие, посвященное ему.

"Казалось бы, абсолютно нормальная мера по чествованию памяти журналиста. Но учитывая месседжи, представленные в анонсе и участников, создается впечатление, что оно направлено больше на общественное мнение в Италии и подготовку его к Кассационному суду. Уже сам заголовок анонса "Продолжаем искать правду и справедливость для Андреа Роккелли и Андрея Миронова" довольно красноречивый... Борьба за справедливость продолжается!" – заявил Городецкий.

Напомним: ранее Виталий Маркив заявил, что сторона обвинения в Италии подала кассационную жалобу на решение суда, которым он был оправдан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Виталия Маркива арестовали летом 2017 года в аэропорту Болоньи. Его обвинили в причастности к гибели фотографа Андреа Роккелли и переводчика, россиянина Андрея Миронова 24 мая 2014 года в Славянске.