В Италии схватили наемника "ДНР", воевавшего против Украины: у Авакова показали фото

28-летнего гражданина Италии родом из Мессины арестовали по подозрению в участии в войне на Донбассе на стороне пророссийского вооруженного формирования – "Донецкой народной республики".

Наемника поймало итальянское оперативное подразделение карабинеров (ROS). Операция правоохранителей была названа "Иван", сообщается на сайте МВД Украины 6 мая.

Следствие установило, что подозреваемый действовал как боевик-наемник на территории так называемой ДНР с 2016 года.

Известно, что он делился информацией о своей деятельности с родственниками и друзьями через социальные сети.

Правоохранители провели обыски по месту жительства итальянца. Кроме того, собирается материал о посредниках, которые обеспечивали (в т.ч. финансово) каналы привлечения итальянских наемников для войны на Донбассе. Расследование по делу началось еще в 2019 году.

Добавим, арест был осуществлен по предписанию следователя судьи Мессины по подозрению в нарушении норм Нью-Йоркской международной конвенции от 4 декабря 1989 по противодействию "наемничеству".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу и дружескую позицию.

"Во время переговоров с итальянскими коллегами мы неоднократно оговаривали недопустимости участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований", – отметил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL: