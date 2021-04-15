В Италии трагически погиб 3-летний мальчик из Украины

В Италии во время свадьбы на острове Сардиния погиб 3-летний Антоний Вольский из Украины, сын местного православного священника. Ребенка нашли в бассейне без сознания.

Трагедия произошла 9 апреля в городе Куарту-Сант'Элена, когда мальчик был с родителями на свадьбе у знакомых, сообщает местное издание Cagliaripad.

По предварительной версии, сначала мальчик был с родными, а потом незаметно отошел от них. После этого он недолго играл со своим 6-летним братом. Когда взрослые заметили отсутствие Антония, сразу бросились на поиски. Ребенка нашли внутри небольшого бассейна. К месту происшествия оперативно прибыла "скорая", но спасти мальчика не удалось.

Известно, что отец мальчика на вилле с бассейном утром обвенчал пару. И в этом доме священник со своей женой и детьми остался на обед.

Как сообщает "ТСН", в Италии уже провели вскрытие тела ребенка, но результаты пока не обнародованы. По предварительным данным, мальчик упал в бассейн и ударился головой – там практически не было воды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра нашли мертвым месячного ребенка. У девочки по всему телу были многочисленные гематомы.