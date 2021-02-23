Уруский должен был предотвратить 'встречу' с Кадыровым, – нардеп от 'Голоса'

Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, которого заметили на престижной выставке оружия в ОАЭ рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, должен был предотвратить такую ситуацию. В противном случае это должна была сделать протокольная служба.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала нардеп от партии "Голос" Леся Василенко. "Относительно того, что господин Шмыгаль в Facebook обращается к своему подопечному – "что вы делаете, как это можно объяснить" – это несерьезно", – отметила она.

"Это несерьезный поступок, это несерьезная реакция. Есть масса механизмов по линии Кабмина, как надо было и можно было среагировать на эту ситуацию. Сама ситуация совершенно неприемлема и недопустима", – добавила нардепка.

Она отметила, что в этой ситуации много вопросов возникает ко всем ее участникам. В частности, к самому вице-премьер-министру и его помощникам.

"Здесь масса вопросов ко всем. И к самому Урускому. Если ему не хватает ума хотя бы публично не общаться с представителем страны-агрессора, тем более по таким вопросам, то что делала его протокольная служба? Почему они не отреагировали?" – спросила Василенко.

В то же время она отметила, что главе правительства следовало бы тщательнее подходить к решению кадровых вопросов и назначению тех или иных лиц на ключевые должности в Кабмине. "В принципе можно было и нужно было не назначать тех людей, по поводу которых есть сомнения в их позиции по государственной безопасности Украины, их позиции по отношению к стране-агрессору", – подытожила нардеп от "Голоса".

Как писал OBOZREVATEL, 22 февраля в сети распространили фото с престижной выставки оружия в Абу-Даби (ОАЭ), на котором Уруский шел рядом с Кадыровым. Позже Уруский заверил, что оказался там из-за требований протокола. В то же время Кадыров заявил, что украинский топ-чиновник общался с ним.