В Испании поймали подозреваемого в расстреле беркутовцев на Майдане в Киеве

В валенсийском городе Пузоль (Испания) задержали мужчину, которого разыскивали на международном уровне из-за подозрения в убийстве двух силовиков на Майдане в Киеве в 2013 году.

Об этом сообщается на сайте испанской полиции. Расследование правоохранители начали в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может находиться в провинции Валенсия.

Как рассказали копы, задержанный "принял крайние меры безопасности", чтобы не быть пойманным, и постоянно менял адреса. Последние недели перед задержанием он провел в хижине, расположенной в отдаленной сельской местности города Пузол.

Ранее подозреваемый проживал в Барселоне, Мадриде, Валенсии, кроме того, у него было арендовано несколько комнат в Пусоле. Имя мужчины не раскрывается.

Чтобы выследить подозреваемого, агенты "установили секретное устройство" для слежки, заявила пресс-служба полиции. Подозреваемого поймали вскоре после того, как он собирался идти в столовую.

"Беглец, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами, открыл огонь по полицейским, убив как минимум двоих из них, хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

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