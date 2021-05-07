В Испании осудили парня, который убил мать и ел ее вместе с собакой. Фото

В Испании 28-летнего Альберто Санчеса Гомеса вынесли приговор за убийство и поедание собственной матери.

Парня арестовали еще в феврале 2019 года, а виновным присяжные его признали только 3 апреля 2021-го, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Следствие установило, что Гомес во время ссоры задушил свою 68-летнюю мать а затем расчленил ее тело на множество мелких кусочков, чтобы съесть.

Во время обысков в доме части тела были обнаружены в контейнерах в холодильнике, а кости – в ящиках. При этом голова, руки и сердце убитой лежали на кровати.

При задержании парень сразу признался, что его мать мертва, и что он ел ее вместе с собакой.

Во время следствия Гомес утверждал, что он переживал "психотический эпизод", однако присяжные не поверили ему.

Суд скоро должен решить, какой срок заключения назначить. Прокуроры требовали 15,5 лет за убийство и осквернение тела.

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