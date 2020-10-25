В Ирпене разоблачили сеть подкупа избирателей в Университете фискальной службы. Видео

В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей, которую организовал командир факультета налоговой полиции Университета государственной фискальной службы Украины.

Как сообщило МВД Украины в Telegram, руководителя курса разоблачили работники Следственного управления полиции Киевщины совместно с прокуратурой области под оперативным сопровождением сектора защиты интересов государства и общества.

"Установлено, что по указанию командира, которое он изложил в мобильном приложении, курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень, и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии", – говорится в сообщении.

Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тыс. грн.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.4 ст.160 (подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

Продолжаются следственные действия по установлению лиц, а именно из числа должностных лиц вуза, причастных к организации подкупа избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких регионах Украины правоохранители разоблачили новые масштабные схемы фальсификации местных выборов и подкупа избирателей.