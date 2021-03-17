В Иране назвали официальную причину крушения самолета МАУ: Украина ответила критикой

Иранский орган гражданской авиации назвал причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" "ошибку оператора" противовоздушной обороны, который сбил борт в январе 2020 года.

Об этом говорится в отчете, обнародованном 17 марта, передает Reuters. В ведомстве отметили, что он определил самолет как "вражеский объект". В то же время в Министерстве иностранных дел раскритиковали документ, назвав его попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы.

"Самолет был признан вражеской целью из-за ошибки оператора ПВО вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", – отмечается в отчете.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованный отчет – это "циничная попытка скрыть истинные причины сбития самолета".

"Анализ документа доказывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и ICAO (Международная организация гражданской авиации)", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы – ложными.

"Документ не предоставляет все обстоятельства, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, а сборник манипуляций, цель которых – оправдать Иран", – подытожил он.

Напомним, что ранее Украина передала Ирану замечания и предложения по проекту финального технического отчета о катастрофе самолета МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.