В Иране хотели подделать данные о катастрофе самолета МАУ, – глава Нацбюро

Иранская сторона просила украинских экспертов помочь в расшифровке данных с бортовых самописцев ("черные ящики") сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", чтобы подделать их.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными судами Игорь Мишарин, передает LIGA.net. Он отметил, что отказался от этого предложения.

Как пояснил Мишарин, он приехал в Иран для расследования крушения самолета. А о помощи его просили местные специалисты.

Глава Нацбюро пояснил, что проводил расследование трех авиакатастроф в этой стране и уже знаком с иранскими экспертами.

По его словам, они хотели получить данные в обход американцев.

"Иранцы с самого начала обратились ко мне: "помоги нам расшифровать мимо американцев эту информацию, чтобы мы сразу же, так сказать, могли сделать выводы и как-то фальсифицировать эту информацию. Естественно, что я отказался", – рассказал Мишарин.

Напомним, что Иран направил Украине и другим странам проект технического отчета обстоятельств крушения самолета. В течение двух месяцев он будет доработан.

Ранее в МИД Украины назвали возможные причины, почему Тегеран не спешит объявлять детали катастрофы самолета МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, катастрофа с самолетом МАУ произошла 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

В Иране спустя несколько дней заявили, что борт случайно был сбит ракетой.