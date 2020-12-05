В ходе драки в облсовете Одессы пострадала нардеп от ОПЗЖ: полиция раскрыла детали

В ходе драки в зале заседаний Одесского областного совета 4 декабря пострадала народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

Как сообщается на сайте управления Национальной полиции в Одесской области, нардеп обратилась к медикам с забоем плеча.

По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского, который прибыл для прекращения конфликта между депутатами от разных партий.

Сама Плачкова в полицию не обращалась, однако назначено служебное расследование. Если будет установлена причастность правоохранителя к травмированию депутата, к нему будут приняты соответствующие меры.

Также установлено, что телесные повреждения получил один из стражей порядка. Его с ушибами руки и ссадинами госпитализировали в медучреждение.

Полиция устанавливает лиц, причинившых правоохранителю телесные повреждения. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ч.2 ст.345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском облсовете депутаты устроили массовую драку, поломав мебель и технику. После драки Плачкова, которая присутствовала в облсовете, обратилась к медикам с подозрением на перелом руки.

На фотографиях, сделанных после инцидента, видно, что депутаты поломали часть своих рабочих мест, облили коллег водой, а кому-то выдрали пуговицу.