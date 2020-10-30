В Хмельницком СБУ разоблачила фейковый горсовет

В Хмельницком Служба безопасности Украины разоблачила фейковый городской совет для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

По предварительной версии следствия, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет", сообщили в пресс-службе СБУ.

Они выбрали "главу" и "депутатов" и провозгласили ликвидацию действующего Хмельницкого городского совета.

"Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации", – говорится в сообщении.

Было установлено, что организатор группы на своей странице в соцсети распространял информацию с призывами присоединиться к "новосозданному городскому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

"Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения фейковых учредительных собраний правоохранители обнаружили документы, которые подтверждают противоправную деятельность", – уточнили правоохранители.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

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