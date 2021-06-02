В Хмельницком пара выложила в сеть видео интима возле церкви: их заставили извиниться

В Хмельницком пара занялась оральным сексом возле церкви и сняла процесс на видео. В сети вычислили участников ролика и осудили их поступок, после чего парень и девушка принесли публичные извинения.

Ролик парень опубликовал в закрытом аккаунте в Instagram, а позже Telegram-канал "Катарсис" распространил кадры и придал огласку инциденту. Авторы канала также заявили, что на видео – 18-летний Никита, а его спутница – Мария, которой еще нет 18-ти.

Видео секса на улице снимал парень, сказав на камеру: "Православненько". Фото своей девушки он подписал так: "Причастились".

В итоге он попросил прощения, назвал поступок глупым и пообещал, что подобное не повторится.

"Хочу извиниться перед каждым, чью веру и религию мы задели этим дурацким видосом. Я действительно не думала, что будут такие последствия. Я понимаю, что нашему поступку нет оправданий", – сказала в свою очередь девушка.

Осторожно, кадры 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве в уборной ресторана MisterCat девушка сильно укусила своего партнера за половой орган во время орального секса. Совладелец указанной сети заведений Игорь Тищенко назвал это "обычным случаем" и сообщил, что парню вовремя оказали медицинскую помощь.