В Хмельницком охранник супермаркета разбил посетителю голову. Видео 18+
В Хмельницком охранник супермаркета "Сільпо" разбил посетителю голову. Предварительно, тот якобы пытался украсть торт.
Драку сняли на камеру очевидцы, кадры обнародовал канал "Хмельницкий LIVE" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"События происходили в "Сільпо", расположенном на проспекте Мира. По словам очевидца, мужчина хотел выйти с тортом, который не оплатил, потому что в супермаркете была большая очередь", – отметили в сети.
На кадрах видно, как один из охранников, пытаясь задержать мужчину, ударил его и повалил на пол, где продолжил бить и заламывать ему руки. В ходе драки посетителю разбили голову. Все это время за происходящим наблюдали еще один охранник и тот, кто снимал все на камеру.
В полиции OBOZREVATEL сообщили, что во время мониторинга сети они обнаружили видеозапись с дракой в одном из супермаркетов Хмельницкого. При этом добавили, что на сегодня к ним с заявлением никто не обращался, правоохранителей на место происшествия также не вызывали.
Внимание, на видео 18+ присутствует ненормативная лексика и сцены применения физической силы!
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Житомире сотрудники охранной фирмы в одном из магазинов избили мужчину, который зашел туда погреться, и буквально за шиворот вытащили бедолагу на улицу.
А в Одессе охранники поиздевались над мужчиной, заставив его умыться зеленкой. Причиной якобы стало то, что он зашел в магазин с собственным товаром.