В Хмельницком охранник супермаркета разбил посетителю голову. Видео 18+

В Хмельницком охранник супермаркета "Сільпо" разбил посетителю голову. Предварительно, тот якобы пытался украсть торт.

Драку сняли на камеру очевидцы, кадры обнародовал канал "Хмельницкий LIVE" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"События происходили в "Сільпо", расположенном на проспекте Мира. По словам очевидца, мужчина хотел выйти с тортом, который не оплатил, потому что в супермаркете была большая очередь", – отметили в сети.

На кадрах видно, как один из охранников, пытаясь задержать мужчину, ударил его и повалил на пол, где продолжил бить и заламывать ему руки. В ходе драки посетителю разбили голову. Все это время за происходящим наблюдали еще один охранник и тот, кто снимал все на камеру.

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что во время мониторинга сети они обнаружили видеозапись с дракой в одном из супермаркетов Хмельницкого. При этом добавили, что на сегодня к ним с заявлением никто не обращался, правоохранителей на место происшествия также не вызывали.

Внимание, на видео 18+ присутствует ненормативная лексика и сцены применения физической силы!

Как сообщал OBOZREVATEL: