В Хмельницком мужчина угрожал прыгнуть со строительного крана: подробности и фото

В Хмельницком мужчина залез на башенный кран на территории строительства жилого дома и угрожал прыгнуть с него. К счастью, его удалось спасти.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах. ЧП произошло во вторник, 8 июня около 14:20. Отмечается, что с мужчиной более двух часов продолжались переговоры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как рассказали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на место прибыло дежурное отделение 1 Государственной пожарно-спасательной части, а также 60-метровая пожарная автолестница.

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"Действовать следовало немедленно, пока не случилась беда. Поэтому, не колеблясь, роль спасателя и психолога взял на себя командир отделения Сергей Семенов, который постепенно поднялся на строительный кран, где почти 2 часа общался с гражданином передав ему воду и сигареты. На помощь ГСЧСникам прибыли полицейские", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста. Правоохранители силой перетянули его в безопасное место, а позже передали медикам.