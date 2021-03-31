В Херсоне родители заморили голодом трех маленьких детей: их забрали в больницу с истощением

В Херсоне госпитализировали трех истощенных детей, которые систематически недоедали. В больницу также попала их 25-летняя мать.

Об этом сообщил местный портал "Новый день". По информации журналистов, семья проживает в Корабельном районе города. Врачи расценили состояние 5-летнего мальчика и 3-летней девочки на момент поступления в клинику как тяжелое, 6-месячного мальчика – средней тяжести.

"У малышей острый гастроэнтероколит, гемаколит, дефицит веса, в маленького ребенка еще и запущен атопический дерматит. И это не полный перечень болезней, диагностированных у маленьких пациентов. То, что сестренка и ее братишки систематически недоедали и за ними не ухаживали – очевидно", – сказано в материале.

В местной службе по делам детей отметили, что семья состоит на учете. Отец двух младших малышей живет с семьей, но официально у них есть только мать.

Как выяснилось, у женщины вообще нет денег, хотя она и получает от государства пособие. Ее муж перебивается различными заработками. Оба родителя спиртным не злоупотребляют.

Семью не раз проверяли, заставляя наводить порядок в арендованном доме. За жилище пара не платила последние полгода, хотя стоимость аренды невысокая – всего 600 гривен на месяц.

Скорую вызвала мама детей, когда заметила, что у сына появился кровавый понос.

Журналисты рассказали, что организм несовершеннолетних в первые дни в больнице не воспринимал нормальную пищу.

После выписки детей могут передать в Херсонский областной центр социально-психологической реабилитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области в пгт Мельница-Подольская дети ходят в детсад, где нет водопровода. Там их кормят только кашами и макаронами, при этом плату за питание увеличили.