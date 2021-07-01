В Херсоне полицейский насмерть сбил 17-летнего парня, его задержали

Вечером 30 июня в Херсоне полицейский за рулем автомобиля BMW сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе. После инцидента он скрылся с места ДТП.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований. Пострадавшего машиной скорой доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

Следователи ГБР нашли брошенный автомобиль полицейского со следами столкновения на капоте и лобовом стекле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Виновник ДТП сначала скрывался, но потом сам пришел к следователям. Ему объявили о подозрении и задержали.

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По предварительным данным, полицейский находился в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева водитель на белом Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе. Но пострадавшая оказалась сотрудницей полиции. Она не растерялась, быстро поднялась, запрыгнула в бус и задержала горе-водителя.

Ранее в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком. ДТП произошло 29 июня возле ТРЦ New Way на ул. Архитектора Вербицкого. Двое пешеходов после наезда попали в больницу.