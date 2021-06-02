В Херсоне ночью сгорели девять автомобилей. Фото

В Херсоне ночью дотла сгорело девять легковых и не только автомобилей. Предварительно, причиной стал поджог.

Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 03:00 среды, 2 июня. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Транспортные средства были припаркованы рядом на одной площадке, огонь быстро распространился между ними. Спасатели, которых вызвали на место инцидента, смогли ликвидировать пожар через два часа

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В результате ЧП люди не пострадали. В то же время огнем были уничтожены все транспортные средства.

Отметим, что в Украине, в частности в столице, нередко случаются подобные ЧП. Например, еще в феврале в Шевченковском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen Touareg известного блогера Владислава Антонова. Только в мае правоохранители объявили о подозрении мужчине, который якобы поджег этот внедорожник.

В Петропавловской Борщаговке утром 14 апреля возле жилого комплекса "Львовский" сгорели сразу несколько автомобилей. Предварительно, неизвестные подожгли BMW, впоследствии огонь перекинулся и на соседние авто под многоэтажкой.

В том же месяце правоохранители задержали мужчину, который в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области поджег автомобиль ухажера своей девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе столицы 26 мая 27-летний мужчина бросил в салон троллейбуса бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадала пассажирка.