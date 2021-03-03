В Херсоне и на Полтавщине простились с погибшими воинами ВСУ. Фото

В среду, 3 марта, в Херсоне и на Полтавщине прошли похороны погибших на Донбассе воинов Вооруженных сил Украины Сергея Моисеенко и Андрея Мирчи.

Как сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, 32-летнего Моисеенко провели в последний путь в родном городе – в ритуальном доме на улице Нефтяников. Отдать последний долг Герою пришло много его родных, боевых побратимов, неравнодушных горожан и представителей власти.

Известно, что мужчина был младшим сержантом 1 взвода, 1 роты в/ч А2777 морской пехоты. Он проходил службу в рядах 36 бригады ВСУ.

"Выполняя боевую задачу в районе проведения ООС, он стал жертвой вражеского обстрела. Военный до последних минут своей жизни оставался верным своей присяге и украинскому народу. Вечная память защитнику! Герои не умирают!" – написали в некрологе.

Между тем в селе Степановка в Семеновском районе Полтавщины похоронили 19-летнего Мирчу, который погиб из-за неосторожного обращения с оружием, пишет "Суспільне Полтава".

Чтобы попрощаться с юным защитником, к его двору пришло около 50 односельчан с цветами и венками. Среди них были родственники, побратимы и друзья.

Парень служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, был поваром. Контракт с ВСУ он подписал в 2020 году. У погибшего остались родители и четверо младших братьев.

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