В Херсоне и на Полтавщине простились с погибшими воинами ВСУ. Фото
В среду, 3 марта, в Херсоне и на Полтавщине прошли похороны погибших на Донбассе воинов Вооруженных сил Украины Сергея Моисеенко и Андрея Мирчи.
Как сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, 32-летнего Моисеенко провели в последний путь в родном городе – в ритуальном доме на улице Нефтяников. Отдать последний долг Герою пришло много его родных, боевых побратимов, неравнодушных горожан и представителей власти.
Известно, что мужчина был младшим сержантом 1 взвода, 1 роты в/ч А2777 морской пехоты. Он проходил службу в рядах 36 бригады ВСУ.
"Выполняя боевую задачу в районе проведения ООС, он стал жертвой вражеского обстрела. Военный до последних минут своей жизни оставался верным своей присяге и украинскому народу. Вечная память защитнику! Герои не умирают!" – написали в некрологе.
Между тем в селе Степановка в Семеновском районе Полтавщины похоронили 19-летнего Мирчу, который погиб из-за неосторожного обращения с оружием, пишет "Суспільне Полтава".
Чтобы попрощаться с юным защитником, к его двору пришло около 50 односельчан с цветами и венками. Среди них были родственники, побратимы и друзья.
Парень служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, был поваром. Контракт с ВСУ он подписал в 2020 году. У погибшего остались родители и четверо младших братьев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля на Донбассе погиб воин 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского Сергей Моисеенко.
Его убили российские террористы во время обстрела вблизи населенного пункта Пищевик.
Что касается Мирчи, то его жизнь также оборвалась 28 февраля вблизи поселка Каменка Донецкой области. 18 марта парню должно было исполниться 20 лет. Он был старшим среди пяти братьев.