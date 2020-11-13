В Херсоне двум братьям предъявили подозрения в организации резонансного убийства бизнесмена. Фото

Следователи Херсонского областного главка полиции сообщили о подозрении двум братьям в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году.

Как сообщается на сайте полиции Херсонской области, это известные в криминальной среде города родные братья в возрасте 36 и 43 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следователи и прокуроры обратились с ходатайством в городской суд Херсона с целью избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Досудебное расследование резонансного преступления продолжается. Основной задачей следствия пока что является установление заказчика убийства", – говорится в сообщении.

По информации издания "Мост", указанные подозреваемые – братья Сергей и Дмитрий Кальченко.

Напомним, 24 апреля 2018 года возле своего дома расстреляли херсонского предпринимателя Игоря Пащенко и его охранника. Бизнесмен от полученных ранений погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Днепре задержали вероятного посредника в убийстве бизнесмена Пащенко.