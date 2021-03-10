В Харькове журналист, инсценировавший нападение на себя, заявил об 11-м избиении

В Харькове журналист Алексей Кусов, за которым в соцсетях следят более 20 тысяч человек, заявил, что его избили. По словам мужчины, это уже 11-е нападение на него.

Об этом Кусов написал на своей странице в Facebook и опубликовал фото с гематомами на лице. Он рассказал, что инцидент якобы произошел во дворе его дома – сзади напади двое неизвестных.

В апреле 2020 года Кусов уже заявлял о нападении на себя. Тогда журналиста также якобы избили двое злоумышленников и украли у него 40 тысяч гривен.

В Национальной полиции Харьковской области проверили несколько версий произошедшего. Одна из них заключалась в том, что Кусов инсценировал нападение на себя, чтобы повысить собственный рейтинг и привлечь внимание к своей деятельности. Было начато расследование по ч.1 ст. 383 УК Украины – заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Деньги, якобы украденные из его барсетки, журналист потом обнаружил у себя дома, о чем он рассказал во время допроса, пишет Mykharkov.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на журналистов напала "группа поддержки" продавца безакцизных сигарет. Мужчины мешали съемке, цеплялись за камеру, матерились и угрожали сотрудникам СМИ.