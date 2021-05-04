В Харькове задержали подозреваемого в убийстве молодой пары: назван возможный мотив

В Харькове правоохранители задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве парня и девушки.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Как рассказал начальник Андрей Рубель, в поисках вероятного преступника принимали участие опытные оперативники, следователи, криминалисты и кинологи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже через несколько часов у нас была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших. Он харьковчанин, ему только 22 года. Во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В ходе следственных действий мужчина сопротивления не оказывал", – отметил полицейский.

В итоге подозреваемый был задержан, а правоохранители сейчас отрабатывают все возможные версии двойного убийства. Один из возможных мотивов – ревность.

Следователи уже объявили мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", – подчеркнул Рубель.

В случае доказательства вины задержанного, ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, тела молодой пары с ножевыми ранениями в одной из харьковских квартир были найдены 2 мая. Погибшие – парень 1992 года рождения и девушка 1997 года. Они жили вместе. Трупы обнаружила мать убитого, которая пришла к сыну в гости.