В Харькове задержали антимайдановца "Топаза" и отпустили с новым подозрением

В харьковском метро 20 октября задержали антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз", освобожденного из-под стражи по закону Савченко в 2018 году после приговора за массовые беспорядки.

Как выяснилось, он является фигурантом нового дела – правоохранители вручили ему подозрение и вскоре отпустили. Об этом скандальный сепаратист сам написал на своей странице в Facebook.

"Задержали на ст. м. "Барабашово". Уже отпустили. Сказали, что подозреваюсь в совершении особо тяжких преступлений в городе Селидово Донецкой области", – отметил он.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что обнаружили разыскиваемого 20 октября примерно в 19:30 на одной из станций метро сотрудники отдела полиции в метрополитене.

"Во время проверки 34-летнего мужчину по информационной базе Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений. Инициатору розыска сообщено об установлении места нахождения этого лица. Проводится проверка", – цитирует сообщение правоохранителей "Depo.Харьков".

Отметим, что информация о Кромском содержится в розыскной базе Министерства внутренних дел. Там указано, что его разыскивают по фактам ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Датой исчезновения "Топаза" на сайте МВД указано 15 октября 2020-го. Однако мера пресечения еще не избиралась. Сам Кромский в комментариях к своему посту о задержании на станции "Барабашово" заявил, что вскоре расскажет о деталях.

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