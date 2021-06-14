В Харькове задержали 16-летнего подростка, который жестоко избил девочку

В Харькове уже взяли под стражу 16-летнего Александра Тараника, который избил младшую на два года девочку. Как накажут за такие действия несовершеннолетнего хулигана, теперь будет решать суд.

О задержании подростка правоохранителями сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Пост он оставил на своей странице в Facebook, вновь напомнив о видео жестокого избиения.

Представитель МВД напомнил, что парню инкриминируют 125-ю статью Криминального Кодекса Украины – нанесение умышленных легких телесных повреждений.

"Малолетнюю мразь, которая зверски избила девочку, задержана харьковскими полицейскими. Впереди ждет суд по статье 125", – добавил он.

Видео дня

Так, суд может присудить несовершеннолетнему Таранику штраф или общественные работы (от 150 до 240 часов), год исправительных работ или же арест до 6 месяцев.

Геращенко отметил, что если бы сам был на месте судей, то "отправил бы малолетнего негодяя" именно на исправительные работы.

"Подметать улицы, мыть общественные туалеты. Может быть, тогда он осознает, что натворил", – поделился мнением замглавы МВД.

Напомним:

в Харькове подросток ногами избил девочку. Свидетелями этого стали множество других ребят, но никто из них не вступился за пострадавшую.

ГУ Национальной полиции в Харьковской области заявило о начале следственных действий по делу. Заявление об инциденте правоохранителям подала мать пострадавшей. Нападавшим оказался несовершеннолетний харьковчанин Александр Тараник. Геращенко пообещал, что ему придется ответить перед законом.

Впоследствии подросток записал видеообращение, в котором просил прощения у пострадавшей Елизаветы Терещенко и его родителей за свой поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в Харькове парень выпал из кабины подвесной канатной дороги на проезжую часть улицы – там его переехал микроавтобус. Пострадавший получил серьезные травмы, за его жизнь боролись врачи. Тем временем местные СМИ написали, якобы юноша "был нетрезв" и "пытался свести счеты с жизнью".