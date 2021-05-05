В Харькове взяли под стражу подозреваемого в убийстве молодой пары

В Харькове Московский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве молодой пары на Салтовке. Парня 1999 года рождения решили оставить под стражей без права внесения залога.

Как сообщила медиагруппа "Объектив", именно на таком решении настаивал прокурор, указывая на изъятые с места жительства подозреваемого вещественные доказательства.

При этом сам задержанный своей вины не признал и утверждает, что девушку он не убивал, а ее возлюбленного он якобы лишил жизни, пытаясь защитить себя.

"Он имел интимные отношения с потерпевшей. Их застукал, простите, потерпевший – и кинулся на женщину, и убил ее. Потом он начал кидаться на моего подзащитного. И он так оборонился",– сказал адвокат подозреваемого Андрей Царук.

Напомним, тела молодой пары с ножевыми ранениями были найдены в одной из харьковских квартир в районе Салтовка. Погибшие – мужчина 1992-го и девушка 1997 года рождения. Они жили вместе. Мертвыми их обнаружила мать убитого, которая пришла к сыну в гости.

Правоохранители заявили о вероятной причастности к преступлению знакомого погибших. Во время санкционированного обыска дома у молодого харьковчанина изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В ходе следственных действий парень сопротивления не оказывал.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодого человека и девушку, которых 2 мая нашли мертвыми в одной из квартир в Харькове, звали Александр и Евгения. В сети опубликовали фото убитой пары и подозреваемого.