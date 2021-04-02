В Харькове взорвался ангар на предприятии: в пожаре погиб человек. Фото и видео

В Харькове 2 апреля случился масштабный пожар после взрыва в металлическом ангаре на производственном предприятии, которое занималось переработкой семян подсолнечника на масло. В результате погиб молодой работник, еще один получил ожоги.

О происшествии на ул. Новомосковской, 8а спасателям и в полицию сообщили примерно в 04:00. Об этом информирует сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

К месту пожара направили сразу пять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах. По словам пожарных, в результате взрыва металлический ангар был полностью разрушен, там продолжали гореть обломки и остатки оборудования.

Площадь возгорания составила 600 кв. м. К ликвидации его последствий пришлось дополнительно привлечь еще четыре пожарных автоцистерны и три единицы специальной спасательной техники.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 г. р. получил ожоги лица, его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 05:39. Далее шли работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января в Харькове произошел смертельный пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. Учреждение работало нелегально. 22 января в городе объявили днем траура по погибшим.