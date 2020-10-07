В Харькове вспыхнул масштабный пожар: жителей эвакуируют. Видео

В Харькове в микрорайоне Жихарь вспыхнул сильный пожар, дым от которого виден из разных частей города.

Пользователи в соцсетях и Telegram-каналы опубликовали соответствующие фото и видео.

Telegram канал Труха сообщил, что горят камыш и ближайшие дома. Местных жителей эвакуируют.

По словам спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, загорелся камыш и сухостой. Огонь перекинулся на сараи и нежилые помещения.

По предварительным данным, есть угроза двум жилым домам.

На месте работает десять отделений спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской и Луганской областях 2 сентября вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов.