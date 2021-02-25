В Харькове воспитатели свечкой сожгли незаконный детсад. Фото и видео ЧП

София Закревская
София Закревская
Расследования
13,7 т.
В Харькове воспитатели свечкой сожгли незаконный детсад. Фото и видео ЧП

В Харькове в четверг, 25 февраля, случился пожар в частном детском саду "Dora family club", расположенном по адресу ул. Ньютона, 106.

О происшествии написали в местном Telegram-канале "Харьков 1654". Горевший садик находится на первом этаже многоэтажного дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

К пожару могла привести свеча.

Причиной возгорания могла стать свеча, оставленная работником учреждения. Сообщается, что ее из-за отключения света зажег воспитатель, а после вышел с детьми на улицу.

В пресс-службе ГСЧС Харьковщины проинформировали, что пожар в центре раннего развития локализовали в 15:55, а полностью потушили в 16:25.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, на момент пожара детей в помещении не было. Огонь повредил мебель на площади около 10 квадратных метров. На данный момент устанавливаются причина возгорания и сумма нанесенных убытков.

Спасатели потушили пожар.
Огонь повредил мебель.

По информации в соцсетях, этого садика нет в реестре дошкольных учреждений.

"А теперь самое главное: такого детского садика в реестре нет. Зато реклама есть", – отмечают авторы Telegram-канала.

Скриншот.

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